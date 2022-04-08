Başkan Büyükakın'dan izcilere destek

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi'nin organize ettiği iftar yemeği Antikkapı Seka Bahçe Kır Düğün Salonunda yapıldı. Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde manevi duygunların yoğun yaşandığı yemekte Kocaeli izciliğinin birlik ve beraberliğini pekiştirmek amaçlandı. Yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, izcilik dernek başkanları, yöneticiler ve liderlerin yanı sıra ilimizde izcilik branşında faaliyet gösteren 25 kulüp ve dernekten 300 kişi katılım sağladı. Programda konuşan Başkan Büyükakın, ''Büyükşehir Belediyesi olarak bütün faaliyetleri desteklemenin sözünü veriyoruz'' dedi.

''İZCİLİK FAALİYETLERİNİ ÖNEMSİYORUM''

İzcilik ve doğa sporları biriminin organize ettiği İftar yemeği programına katılan Başkan Büyükakın, ''Sizlerle bir araya geldiğim için mutluyum. Yaptığınız faaliyetleri önemsiyorum'' diyerek sözlerine başladı. Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de izciliğin yaygınlaştırılmasını, özellikle gençlerin belli bir disipline bağlanması, disiplini bilen bir nesil yetiştirilmesini çok kıymetli buluyorum. Bu bakımdan Büyükşehir Belediyesinin bütün imkanlarını sizlere seferber etmeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha söylemiş olayım" sözleriyle izcilere destek verdi.

''İZCİLİK DİSİPLİN GEREKTİRİR''

''İzcilik bir disiplin işidir'' diyerek disiplinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Farkında olmadan burada disiplini öğrenen bir nesil oluşuyor. Alınan disiplinle ülkenin milli mücadelesi, bayrağı, dini ve milli meselelere ilişkin sizler aslında taşıyıcı unsur olarak da görev yapıyorsunuz. Gelecek nesillere bazı değerlerin aktarılması için bunlara ihtiyacımız var. Milli Mücadele ruhunun bayrağını geleceğe siz taşıyacaksınız" ifadesini kullandı.

''MİLLİ MÜCADELEDE İZCİLERİMİZİN ÖNEMİ BÜYÜK''

Programda izcilerin Milli Mücadeledeki önemine değinen Başkan Büyükakın, "Bilecik'te valilik yaparken dikkat ettim. Milli Mücadelede gayrinizami organizasyonların etkisi var. Bu yapılar bu memleketin geleceğinin teminatıdır. Memleketlerin zor zamanlara düştüğü durumlarda, memleketin, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda hayati önem arz eder" dedi.

''HER ÇOCUĞUMUZ İZCİLİK DENEYİMİ EDİNMELİ''

Başkan Büyükakın son olarak, "İzcilerin sayısının artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple sizlerden daha fazla gayret bekliyorum. Kocaeli'nin her noktasında, bütün okullarında izcilik faaliyetlerinin organize edilmesini, yaygınlaşmasını istiyorum. Her çocuğumuzun izcilik deneyiminden geçerek, o kültürü anlamasını sağlamak için sizlerden çalışmalarınızı yaygınlaştırmanızı özellikle istiyorum. İzcilik disiplini bu milletin geleceğinin teminatıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün faaliyetleri desteklemenin sözünü veriyoruz. Memleketin milli ve manevi değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için izcilerin sayısının artmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

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