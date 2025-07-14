Başkan Büyükakın'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesinde tarihe geçecek destan yazdığını, 15 Temmuz gecesi yaşananların yalnızca bir darbe girişimi olmadığını aynı zamanda geleceğe dair topyekun saldırı olduğunu anlattı.

Türk milletinin, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla sokaklara dökülerek bu saldırıya geçit vermediğini vurgulayan Büyükakın, "Tanklara gövdesini siper eden, kurşunlara imanıyla direnen milletimiz, bu toprakların bedel ödenerek vatan kaldığını bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 15 Temmuz gecesi yüzyıllardır süregelen diriliş ruhunun adı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gece milletimiz, tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi yekvücut olmuş, istiklaline uzanan elleri kırmıştır. Şehitlerimiz o gece canlarını vererek bu toprakların özgür kalmasını sağlamış, gazilerimiz onuruyla mücadele etmiş; hepimize büyük bir emanet bırakmıştır. Unutulmamalıdır ki 15 Temmuz, kirli mahfillerde planlanarak FETÖ'nün taşeronluğuyla planlanmış hain bir kalkışmadır. Amaç, millet iradesini devre dışı bırakmak, Türkiye'yi yeniden vesayet zincirlerine mahkum etmekti. Ancak milletimiz, bu hain saldırıya karşı onurlu bir direniş sergileyerek, istiklalini bir kez daha kendi elleriyle savunmuştur."

Kocaeli halkının da 15 Temmuz gecesi mücadelenin en ön saflarında yer aldığına değinen Büyükakın, şehit ve gazileri minnetle anarak, tüm vatandaşları 15 Temmuz Salı akşamı 20.00'da Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek anma programına davet etti.