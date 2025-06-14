Başkan Bulut'tan Gençlere Sınav Dönemi Tavsiyeleri

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 'Sınav Dediğin Nedir ki?' söyleşisinde gençlere sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri ve kitap okumanın önemi hakkında bilgiler verdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, "Sınav Dediğin Nedir ki?" söyleşisinde gençlerle bir araya geldi.

Sebahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen programda konuşan Bulut, sınav döneminde öğrencilerin stresten uzak durması gerektiğini belirtti.

Gençlere deneyimlerini aktaran Bulut, başarıya ulaşmak için bilgi ve birikimle donanmanın önemine dikkati çekti. Kitap okumanın kişisel gelişimdeki yerine değinen Bulut, gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi ve psikolojik danışman Ayfer Dutoğlu Dündar da konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri, tarih bilincinin önemi ve gençliğin yönünü belirlemede rehberlik hizmetlerinin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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