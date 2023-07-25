Başkan Böcek: Yine Ciğerimiz Yanıyor

BAŞKAN BÖCEK: YİNE CİĞERİMİZ YANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer'de devam eden yangın bölgesinde açıklamada bulundu. Kendisine Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Büyükşehir Belediyesi ilgili birim yöneticilerinin eşlik ettiği Başkan Muhittin Böcek, yangın nedeniyle tüm Antalyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Böcek, "Yine orman yangınlarımızla ilgili saat 21.45'te Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine bütün ekibimiz yola çıktı. Yine ciğerimiz yanıyor. Tüm komşu illerimizden destek olan bütün belediye başkan arkadaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, bakan yardımcılarımız burada, kısaca burada emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.73 itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi, 223 personelle yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirten Böcek, "Havadan orman helikopterlerimiz var. 180 hektarı geçtiği söyleniyor aldığımız bilgi doğrultusunda, inşallah bütün hedefimiz, amacımız kontrol altına alınması ve artık ciğerlerimiz yanmasın, ormanımız yanmasın. Emek veren destek veren herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Tabii buradaki dezavantaj şu, sarp alanlarda yangın ilerlemesi dolayısıyla biraz da poyrazın katkısıyla kontrol altına alınamadı ama şu anda yangın söndürme uçak ve helikopterleri havadan özellikle ama yine karadan arkadaşlarımız da burada konuşlanmış durumda" diye konuştu.