Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesindeki orman yangınında yanan alanın 180 hektarı geçtiğini bildirdi ve büyükşehir belediyesinin 73 araç ve 223 personeliyle yangın bölgesinde olduğunu kaydetti.

Başkan Böcek: " Yanan alan 180 hektarı geçti"

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesindeki orman yangınında yanan alanın 180 hektarı geçtiğini bildirdi ve büyükşehir belediyesinin 73 araç ve 223 personeliyle yangın bölgesinde olduğunu kaydetti.

Başkan Böcek, Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde dün saat 21.08'de başlayan ev halen devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Kurmaylarından bilgi alan Başkan Böcek, daha sonra mobil yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 73 itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve 223 personelleriyle yangın bölgesinde çalışmalara katıldığını bildirdi.

Yanan alanın 180 hektarı geçtiğini dile getiren Böcek, " Bütün amacımız hedefimiz yangının kısa sürede kontrol altına alınmasıdır. Ciğerlerimiz ormanımız yanmasın. Destek olan herkese teşekkürler. Poyraz nedeniyle yangın sarp kayalık alanda ilerliyor ve kontrol altına alınamadı. Havadan yoğun söndürme çalışması var. Ankara, Konya Isparta dahil tüm belediyeler ekibini gönderdi. Antalya'mıza geçmiş olsun" dedi.