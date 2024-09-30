Başkan Böcek, İtfaiyeciler Haftası'nı Kutladı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. İtfaiyeciler Haftası'nı kutlayan Başkan Böcek, 668 itfaiye eri, araç filosu ve ekipmanlarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Türkiye'nin en donanımlı itfaiye teşkilatı olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ni başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Böcek, İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa ve itfaiye personeline gösterdikleri yoğun çabadan dolayı teşekkür etti.

668 İTFAİYE ERİMİZLE HİZMET EDİYORUZ

İtfaiye Teşkilatının kuruluşunun 310'uncu yıl dönümünü kutlayan Başkan Muhittin Böcek, "Antalyamız turizmin, tarımın, ticaretin başkenti olmaya devam ediyor. Yerli nüfusumuzun yanı sıra yaklaşık 26 milyon yerli ve yabancı ziyaretçimizin de havası, suyu ve güvenliği için yangınlarımız da dahil olmak üzere çalışıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ailenize de teşekkür ediyorum. Toplam 668 itfaiye erimizle Antalya'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Sizler de gece-gündüz demeden çalışıyorsunuz. Halkımızın canı, malı sizlere emanet" dedi.

21 YENİ İTFAİYE ARACI ALINACAK

İtfaiyeye yeni araç alımı için Dünya Bankası'ndan 526 milyon TL'lik kredinin onaylandığını söyleyen Başkan Böcek, "21 araç daha alıyoruz. Türkiye'nin en donanımlı itfaiye daire başkanlığıyız. Çok sıcak olması dolayısıyla Antalya'mızda yangın riski yüksek. Sel, afet, deprem gibi tüm doğal afetlerde itfaiyemiz her zaman vatandaşımızın yanında. Sizlerle birlikte daha nice kuruluş yıldönümlerini kutlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kahvaltının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, Başkan Böcek'e üzerinde Muhittin Böcek yazılı itfaiyeci kaskı hediye etti.

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