Başkan Böcek: "Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz" - Haberler

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Başkan Böcek: "Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz"

Başkan Böcek: 'Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Lisesinin Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsisiyle ilgili olarak "Şehrimizin hafızasında yer alan 124 yıllık koskoca bir tarihi hiç kimse yok sayamaz. Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Lisesinin Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsisiyle ilgili olarak "Şehrimizin hafızasında yer alan 124 yıllık koskoca bir tarihi hiç kimse yok sayamaz. Antalya Lisesini yaşatmak mecburiyetindeyiz" dedi.

124 yıllık Antalya Lisesinin Olgunlaşma Enstitüsü'ne tahsisiyle ilgili tepkiler sürüyor. Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfına bir destek de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten geldi. 1898 yılında eğitim-öğrenime açılan Antalya Lisesinin kentin en seçkin okullarından biri olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "Şehrimizin hafızasında yer alan 124 yıllık koskoca bir tarihi hiç kimse yok sayamaz. Bugün burada aramızda bulunan çok kıymetli Antalya Lisesi mezunu arkadaşlarımız var. Türkiye'ye yön vermiş başkanlar, doktorlar, siyasilerimiz ve sanatçılarımız var. Antalya'nın ilk Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın da mezun olduğu, Bekir Kumbul'un ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın da mezun olduğu okul burası. Genel Başkanlarımızdan Deniz Baykal olmak üzere doktorundan mühendisine ve Türkiye'yi yöneten birçok insanların mezun olduğu bir okul burası" dedi.

"ANTALYA LİSESİNİ YAŞATMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Başarılarıyla adeta destan yazmış bir lisenin Olgunlaşma Enstitüsü'ne verilmesine büyükşehir belediye başkanı olarak karşı olduğunu dile getiren Böcek, "Antalya Lisesi, Antalya Liselilerin ve tüm Antalyalıların ortak malıdır. Antalya Lisesini adıyla, şanıyla, namıyla, tarihiyle kent hafızasını yaşatmak mecburiyetindeyiz. Antalya Lisesi, Antalya Lisesinde kalmalıdır. Bu anlamda destek veren bütün dernek başkanlarıma, vakıf başkanına herkese, emeği geçen, burada bulunan bütün dostlarıma da teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Antalya Lisemiz hiçbir zaman değişikliğe uğramadan hepimizin olacaktır" diye konuştu.

Başkan Böcek açıklamasının ardından anı defterini imzalayarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım Dairesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen "Antalya'da Bir Eğitim Hikayesi" isimli sergiyi gezdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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