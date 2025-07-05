Başkan Böcek Adliyeye Sevk Edildi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Sorgusu tamamlanan Böcek, gazetecilerin beklediği kapı yerine protokol kapısından çıkarak adliyeye ulaştı.
BAŞKAN BÖCEK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Başkan Böcek, ekip aracında adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin beklediği kapı yerine protokol kapısından çıkartılan Böcek'in içinde bulunduğu araç, Antalya Adliyesi'ne geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel