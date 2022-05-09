Sivas Belediyesi, engellinin yaşadığı binaya asansör yaptı

Sivas Belediyesi, 4 katlı binanın 2. katında oturan 30 yaşındaki fiziksel engelli İsmail Furkan Er için engelli asansörü yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gökçebostan Mahallesi'nde ikamet eden Er, oturduğu binada asansör olmadığından gündelik hayatta zorluk çektiğini belirterek, belediye başkanı Hilmi Bilgin'den yardım talebinde bulundu.

Bilgin, engelli gencin talebine olumlu yanıt verdi. Bunun ardından ilgili birimlerce binaya asansör yapıldı.

İsmail Furkan Er, kısa sürede yapımı tamamlanan asansör sayesinde sokağa kolaylıkla çıkmaya başladı.

Belediye başkanı Bilgin, engelli genci evinde ziyaret etti, aileyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, "Furkan engelli bir kardeşimiz. Bize müracaat etti, asansör olmadığı için eve girip çıkamadığını beyan etti. Biz de muhtarımızla ve ilgili birimlerimizle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde apartmanın dışından Furkan kardeşimize hizmet edecek bir asansör oluşturduk. Engelli kardeşimizin dışarıya rahatça gidip gelmesini sağlayacak bir sistemi kurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

"Özgürlüğüme kavuştum"

Er ise belediyenin kendisini büyük bir sıkıntıdan kurtardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başkanımızdan Allah razı olsun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Özgürlüğüme kavuştum. Artık çok rahatım, tek başıma inip çıkıyorum, gezip dolaşabiliyorum. Belediyemize gelip dilekçe verdik, muhtarımızın da desteği ile sizinle görüştük. Çok şükür talebimizi karşılıksız bırakmadınız ve asansörümüz yapıldı. Şimdi rahatlıkla dışarı çıkabiliyorum. Asansör sistemi direkt salon kapımıza açıldı. İçine biniyorum, sadece tek tuşla inip çıkıyorum. Hiçbir zorluk olmadan, kimseye gerek kalmadan ihtiyacımı karşılayabiliyorum."