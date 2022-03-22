Başkan Biden ve Eşi Bisiklet Turunda

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bisiklete binerken görüntülendi. Biden çifti, Başkan'ın Avrupa ziyareti öncesinde haftasonunu, uzun yıllar yaşadıkları Delaware'de geçirdi. Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine görüşmek üzere bu hafta NATO ve Avrupa liderleriyle biraraya geliyor

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