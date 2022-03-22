Başkan Biden ve Eşi Bisiklet Turunda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Biden ve Eşi Bisiklet Turunda

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bisiklete binerken görüntülendi.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bisiklete binerken görüntülendi. Biden çifti, Başkan'ın Avrupa ziyareti öncesinde haftasonunu, uzun yıllar yaşadıkları Delaware'de geçirdi. Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine görüşmek üzere bu hafta NATO ve Avrupa liderleriyle biraraya geliyor

DailyMotion.com / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Jill Biden, First Lady, Joe Biden, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title