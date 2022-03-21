Başkan Biden'dan Xi'ye Rusya Uyarısı - Haberler

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Başkan Biden'dan Xi'ye Rusya Uyarısı

DailyMotion.com - Güncel
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Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Çin liderini Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline maddi destek vermesinin sonuçları olacağı konusunda uyardığı belirtildi.

Başkan Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Çin liderini Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline maddi destek vermesinin sonuçları olacağı konusunda uyardığı belirtildi.

DailyMotion.com / Güncel

Beyaz Saray, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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