Başkan Batur Kadın Muhtarlarla bir araya geldi

Kadın muhtarların mahallerinden gelen talepleri dinleyen Başkan Batur, yatırımdan çok yardıma ağırlık verdikleri bir süreçten geçildiğini ifade etti. Batur, "Vatandaşın cebinde, markette, pazaryerinde bir yangın var. Herkes zorlanıyor. Biz yerel yönetim olarak bu durumu hep birlikte aşabilmek için bazı tedbirler aldık ama yapımı devam eden hizmetleri de tamamlayacağız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kadın muhtarları dinlediği buluşmada, belediyenin ekonomik krize rağmen gerçekleştirdiği çalışmaları anlattı. Yapımı süren projeleri tamamlayacaklarını vurgulayan Başkan Batur, tasarruf tedbirleri çerçevesinde çalıştıklarını ifade etti ve şöyle konuştu:

"8 Mart'ta bir araya geldiğimiz kadın muhtarlarımızın önerisiyle, düzenli olarak devam ettiğimiz muhtarlar toplantılarının sıradaki buluşmasını kadın muhtarlarımızla yapıyoruz. Sizden gelen talepleri alacağız, bizim yaptığımız hizmetleri değerlendireceğiz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Konak Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarında olduğu gibi tasarruf tedbirleri kapsamında çalışıyoruz. Genel itibariyle tasarruf tedbirleri aldık ama yapımı devam eden hizmetleri de tamamlayacağız. Vatandaşın cebinde, markette, pazaryerinde bir yangın var. Herkes zorlanıyor. Biz yerel yönetim olarak bu durumu hep birlikte aşabilmek için bazı tedbirler aldık. Bu kurumu ayakta tutmamız gerekiyor. Ayakta tutarken de hizmeti devam ettirmemiz gerekiyor."

Yatırım değil yardım dönemi

Yatırımlardan çok yardımlara yoğunlaşacaklarını belirten Başkan Batur, ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşıp yardımları artırarak yanlarında olmaya devam edeceklerini açıkladı. Başkan Batur, "En fazla yardımı bu dönem yaptık. Bu yardımları artırarak devam edeceğiz" dedi.

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