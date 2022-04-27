Başkan Aydın, 'Seferihisar'a yatırımlar devam ediyor'

SEFERİHİSAR, İZMİR (Bültenler) - Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan enerji nakil hatlarının yapım ve yenileme çalışmaları için kamulaştırma yapılacak alanlar arasında Seferihisar da bulunuyor. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından yapılacak bu çalışmayla bölgedeki vatandaş enerjiye daha kesintisiz ulaşacak. Bu çalışmayla Seferihisar'ın gelecek 60 yıldaki enerji altyapısı tamamlanmış olacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan enerji projelerine ilişkin acele kamulaştırma kararı alınan yerler arasında Seferihisar'ın bazı bölgeleri de yer alıyor. İlgili parsellerde irtifak hakkı alınarak yapılacak özelleştirme sonrasında başlayacak enerji hattı yenileme projesi hakkında konuşan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, projenin Seferihisar'ın pek çok köyünde enerjiye kesintisiz ulaşım açısından fayda sağlayacağını ifade etti. Gödence, Gölcük, Çamtepe, Efemcukuru, Kavacık ve Payamlı köylerinde özellikle sert havalarda sık yaşanan elektrik kesintilerinin bu çalışmayla en aza ineceğini söyleyen Başkan Aydın, "Bölgeyi besleyen enerji hattı artık ekonomik ömrünü doldurmuş durumda. Bu hattın yerine yeni bir güzergâhtan hat planlanıyor. İlgili kamulaştırma da bu hattın emniyet sahaları üzerinde yapılacak. Enerji hattının yenilenmesiyle bölgede enerji alan köylerimizdeki vatandaşımız elektriği daha kesintisiz alacak. İlçemizin her alandaki ihtiyaçlarını takip ediyoruz. Seferihisar'a yatırımlar devam ediyor" diye konuştu.

Seferihisar'ın son iki yılda aldığı enerji yatırımıyla gelecek 60 yıllık enerji altyapısının tamamlandığına vurgu yapan Başkan Aydın, "İlçemiz son iki yılda aldığı enerji yatırımlarıyla nüfusuna oranla en çok yatırım alan ilçe oldu. Son yapılan çalışmalarla birlikte Seferihisar'ımızın önümüzdeki 60 yıldaki enerji altyapısı tamamlanacak. İyileştirme çalışmaları her zaman devam edecek ama 60 yıllık altyapı kurulmuş olacak. 2021 yılının Şubat ayında GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ile Yarımada'da görev yapan AK Parti İlçe Başkanları olarak bir toplantı yaptık. Orada ilçemizin elektrik ihtiyaçlarını ve bu konuda yaşanan sorunları detaylı bir şekilde ilettik. Üzerinde durduğumuz başlıklardan biri de ilçemizin kırsalında yer alan köylerimizin enerji ihtiyacını karşılayan elektrik şebekelerinin çok eski ve yetersiz olduğuydu. Bu konuda bölgedeki Mahalle Başkanlarımızdan ve hemşehrilerimizden gelen talepler vardı. Mahalle Başkanlarımız o bölgelerdeki eksikleri tespit edip bize ilettiler, biz de bu ihtiyaç ve eksikler hakkında ilgili kurumlara talepte bulunduk. Talebimizin değerlendirilip ihtiyacın giderilmesi noktasında çalışmanın başlaması bizi çok mutlu etti. İlçemize yapılacak hizmetlere öncü olmak bizim için çok önemli. Burada Mahalle Başkanlarımızın yeri çok değerli, köylerimizdeki ve merkez mahallelerimizdeki sorunları, ihtiyaçları özenle takip eden ve çözüme katkı sunan Mahalle Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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