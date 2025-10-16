Başkan Avan, Öğrencinin Sınıf Başkanı Olma Vaadini Kırmadı
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, Cumhuriyet İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Eylün Naz Sarı'nın sınıf başkanı seçilmesi halinde kendisini okula getireceği vaadini kabul ederek öğrencileri ziyaret etti ve belediyenin çocuklara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, sınıf başkanı seçilmesi halinde kendisini okula getireceğine ilişki vaatte bulunan öğrencinin talebini kırmadı.
Cumhuriyet İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Eylül Naz Sarı, sınıf başkanı seçilmesi halinde okula Belediye Başkanı Ali Avan'ı getireceğini söyledi.
Yapılan oylamada ilk sırada çıkan Sarı'nın isteğini kırmayan Avan, öğrencileri ziyaret etti.
Avan, sohbet ettiği öğrencilere, belediyenin çocuklara yönelik çalışmalarını anlattı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel