Başkan Asya, ilk iftarı depremzedelerle birlikte yaptı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan ayının ilk iftarını 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından şehre gelen depremzede ailelerle birlikte yaptı. Göletli Park'ta düzenlenen iftar programında Başkan Asya eşi Şuna Asya ile birlikte depremzede ailelerle tek tek ilgilenip yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ACIYI BİRLİKTE YAŞADIK"

Başkan Asya burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Mübarek Ramazan ayının ilk gününde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğuyla Allah'a hamd ediyoruz. Kazanın, belanın, musibetlerin Allah'tan geldiğine iman ettik. Sizlerin yaşamış olduğu acıyı ülke olarak İslam alemi olarak hatta insanlık alemi olarak birlikte yaşadık. Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

"ÜLKE OLARAK KARDEŞLİĞİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Siz değerli kardeşlerimize de sabır ve metanet diliyorum. Elbette ki kardeşlik duygusu budur. Ülke olarak bu kardeşliğin gereğini yapıyoruz. Davetinize icabetinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şehrin belediye başkanı olarak eşim, başkan yardımcılarım, birim müdürlerim ve tüm personellerimizle 7 gün 24 saat hizmetinize ve emrinizde olduğumuzu bilmenizi ister, saygılarımı sunarım."