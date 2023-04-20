Başkan Aras, belediye personeliyle bayramlaştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye merkez hizmet binasında ve diğer birimlerde görevli personel ile bayramlaşan Aras, yaptığı konuşmada, yoğun bir ramazan ayını geride bıraktıklarını söyledi.

Her mahallede halkla kucaklaşarak iftar programları yaptıklarını ifade eden Aras, iftarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Gittiği bölgelerde esnaf ve vatandaşlarla da bayramlaşan Aras, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.