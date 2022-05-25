Başkan Amca sınıfta - Haberler

Beşinci sınıf öğrencilerinin dersine giren Başkan İduğ, büyük nostalji yaşadığı ziyarette çocukluk yıllarını hatırladı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile birlikte Bornova Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nu ziyaret edip, 5. Sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi'ne girdi. "Yaşadığımız Yer ve Yönetimi" konulu derste, belediyelerin görevlerini anlatan Başkan İduğ, öğrencilere yaşadıkları kenti herşeyi iyi tanımalarını gerektiğini söyledi.

Kendinizi sürekli geliştirin

Tek tek ilgilendiği çocuklara; "Her zaman bir adım önde olmak istiyorsanız sürekli kendinizi geliştirerek fark yaratın, araştırın ve sorgulayın" diyen İduğ, Bornova Belediyesi'nin tüm öğrencilerden ücretsiz olarak hizmet sunduğu Dijital Sınıf'a kayıt yaptırmalarını istedi. Okulda öğrenilen bilgilerin gündelik hayatta da sık sık tekrarlanması gerektiğinin altını çizen Başkan İduğ, öğrencilere yaz aylarında kısa da olsa bir işletmede çalışmalarını öğütledi.

Okul Müdürü İlker Kavlak'la sınıfları ve okul bahçesini gezen İduğ, Bornova Belediyesi olarak taleplerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbiriği içinde karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

Çocuklarla futbol oynadı

Mezunu olduğu okulun bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, beden eğitimi dersinde öğrencilerle penaltı atışı da yaptı.

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