Başkan Altay Ramazan Ayını Tebrik Etti

Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan, manevi huzur iklimini gönülden yaşadığımız mübarek Ramazan ayını büyük bir coşku ve mutlulukla karşılıyoruz.

Ramazan ayı, derin mana ve hikmetiyle tüm gönülleri iyilik, güzellik ve hoşgörü zemininde buluşturan, tüm haneleri büyük bir sürurla donatan, müminlerin gönlüne vuslat, dimağına hakikat sevinci yaşatan mübarek bir aydır.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in feyzi ve bereketiyle suya hasret toprakların suyla buluşması gibi, gönüllerimiz de özlemle beklediği o manevi lezzete yeniden kavuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl buruk ve mahzun şekilde yaşamak zorunda kaldığımız Ramazan-ı Şerif'i eski günlerdeki gibi yaşamanın hasreti içerisindeydik. Rabbimize şükürler olsun ki salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte ibadetlerimizi yeniden camilerimizde omuz omuza eda edecek, iftarlarda aynı sofraları paylaşarak bu mübarek ayın manevi hazzını yeniden hissedeceğiz.

Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Ramazan ayı yaraların sarıldığı, öksüzün, yetimin, ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetildiği dayanışma ayıdır. Bu mübarek ay vesilesiyle mahzun gönüllere şefkatle dokunalım. Kırgınlıklara, dargınlıklara son verelim. Büyüklerimizle ve yakınlarımızla hasbihal edip hal ve hatırlarını sormayı, onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyelim. Çocuklarımızın ellerinden tutup teravih namazlarına gidelim, onları hediyelerle mutlu edelim.

Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Cenab-ı Allah ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı kabul buyursun. Bizleri sağlık ve afiyetle Ramazan Bayramı'na kavuştursun inşallah.

Ramazan ayımız mübarek olsun. "

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