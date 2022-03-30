Başkan Altay Park ve Bahçeler Dairesi'nin Kadın Çalışanlarıyla Buluştu - Haberler

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Başkan Altay Park ve Bahçeler Dairesi'nin Kadın Çalışanlarıyla Buluştu

Bültenler - Güncel
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Başkan Altay Park ve Bahçeler Dairesi'nin Kadın Çalışanlarıyla Buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan kadın personeller Başkan Altay'ı ziyaret etti.

KONYA (Bültenler) - Başkan Altay, Konya'nın yeşil alan ve çevre düzenlemelerinde büyük emekleri bulunan kadınlara teşekkür ederek, "Konya'nın düzenli ve tertipli bir görüntüye sahip olmasında büyük emeği olan hanım kardeşlerimize yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimiz için gösterdiklerini özverili çalışma için her birbirini kutluyorum. İnşallah hep birlikte Konya'nın yarınların daha güzel olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ziyaret sonunda Mukaddes Güneş isimli kadın çalışan 15 Temmuz'a özel yazdığı şiiri okudu. Şiiri büyük bir beğeniyle dinleyen Başkan Altay, başka şiirleri de bulunan Mukaddes Güneş'i tebrik etti.

Bültenler / Güncel

Güneş, Konya, Altay, Güncel, Haberler

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