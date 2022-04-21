Başkan Altay: 'Konya Türkiye'de Takdirle Karşılanıyor'

CİHANBEYLİ, KONYA (Bültenler) - Ziyaretlerine Cihanbeyli'nin Yeniceoba Mahallesi ile başlayan Başkan Altay, ilk olarak İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Ardından Yeniceoba Entegre Sağlık Merkezi'ni inceleyen Başkan Altay, mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Ardından Kulu'ya geçen Başkan Altay, esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelirken 2010 yılında Ardahan'da şehit olan Piyade Er Arif Mutlu'nun evini ziyaret etti. Şehit babası Abdurrahman ve şehit annesi Yıldız Mutlu'ya taziyelerini ileten Başkan Altay son olarak Sultan Ayhan isimli vatandaşı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

KONYA SÜRECİ EN İYİ YÖNETEN ŞEHİR

Kulu'da iftar programına da katılan Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada, Yeni Büyükşehir Yasasıyla ilçelerin eksiklerini tamamlamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyledi. Konya'nın bu süreci en iyi yöneten il olarak tüm Türkiye'de takdirle karşılandığının altını çizen Başkan Altay, "Bunun birinci nedeni birlikte çalışma kültürünün oluşması. İl teşkilatımızla, genel başkan yardımcımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, Cumhur İttifakının değerli ilçe belediye başkanlarıyla birlikte uyum içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Buradaki programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Munlafalıoğlu, Bilal Ukdem, Niyazi Ekici ve Abdurrahman Utanç ile birlikte Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca ve MHP Kulu İlçe Başkanı Fatih Toklucu da katıldı.

Kulu'dan sonra Cihanbeyli'ye geçen Başkan Altay, ilçe esnafını ziyaret ederek Merkez Camii'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

VATANDAŞLARIMIZIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEK BİZİM TEMEL GAYEMİZ

Cihanbeyli Belediyesi'nde düzenlenen programa da katılan Başkan Altay, şunları kaydetti: "Konya'da yapılanların diğer şehirlerde yapılanlardan bir farkı var. Çünkü burada bir bereket var. Hem Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de uyumun en iyi olduğu hem de belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla uyumun en iyi olduğu şehirde yaşıyoruz. Hep birlikte bu şehre bir fazla iş yapabilir miyiz diye herkes gayret içinde. Bu da bir berekete dönüşüyor. Vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmek bizim temel gayemiz. Bunun için çalışıyoruz."

Buradaki programa da; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Munlafalıoğlu, Bilal Ukdem, Niyazi Ekici ve Abdurrahman Utanç'ın yanı sıra Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, AK Parti Cihanbeyli İlçe Başkanı Ömer Yıldız, MHP Cihanbeyli İlçe Başkanı Bayram Aydoğan, AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Ersoy ve MHP Altınekin İlçe Başkanı Kamil Temel katıldı.

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