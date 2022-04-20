Başkan Altay: 'Konya'daki Birlik Beraberlik Bereket Oluşturuyor'

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçe programına Ilgın ile başlayan Başkan Altay, ilk olarak ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Altay, daha sonra 2008 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Selam Kemer'in babası Abdullah Kemer'i Ilgın'daki evinde ziyaret etti.

Ardından Akşehir'e geçen ve burada da esnafla bir araya gelen Başkan Altay, geçtiğimiz yıl Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in de yakınlarını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

İLÇELERİMİZİN GELİRİNİN ARTIRILMASINA DÖNÜK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Akşehir'de iftar programına da katılan Başkan Altay, burada yaptığı konuşmada göreve başladıkları günden itibaren kendilerine üç temel hedef koyduklarını anlattı. Başkan Altay, "Birincisi; bütün ilçelerimizin altyapısını tamamlamak. Onun için önce su ve kanalizasyon hizmetleri, arıtma tesisleri gibi temel hizmetleri yürütüyoruz. İkinci olarak ilçelerimizin gelirinin artırılmasına dönük çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü burada yaşayan insanlarımız gelirleri artmalı, daha çok para kazanmalılar ki ilçelerinde yaşamaya devam etsinler. Onun için özellikle birçok alanda tarımsal desteklerde bulunuyoruz. Üçüncü olarak da ilçelerimizde sosyal hayatın oluşmasına dair işler yapıyoruz. Şu anda Akşehir Şehir Konağı'ndayız. İnşallah dönem sonuna kadar şehir konağı olmayan ilçe kalmasın diye bir çabamız var."

Hep birlikte Konya'ya hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, "Bu birlik ve beraberlik bir bereket oluşturuyor. Konya'nın bütün ilçelerinde eksikler bir bir gideriliyor. İnşallah 2023 seçimlerinde de Sayın Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği veren il olmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Akşehir'deki programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Taşkıran, Tevfik Tığlıoğlu, Yusuf Kahraman, Yaşar Köklü, Murat Erikçi, Yusuf Ziya Kıymet, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, AK Parti Yunak İlçe Başkanı Cihat Şekeroğlu, , MHP Yunak İlçe Başkanı Bayram Çil, AK Parti Tuzlukçu İlçe Başkanı Mevlüt Turpçu, AK Parti Çeltik İlçe Başkanı Hacı Zuhal, MHP Çeltik İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirkazık da katıldı.

BAŞKAN ALTAY ILGINLILARLA TERAVİH SONRASI BULUŞTU

İftardan sonra Ilgın'a geri dönen Başkan Altay, AK Cami'de kılınan teravih namazı sonrası Ilgınlılarla bir araya geldi.

Düzenlenen programda Ilgınlılara hitap eden Başkan Altay, "Belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla 2022'de yapacaklarımızı kararlaştırdık. İnşallah onları yetiştirmek için bir çaba içerisindeyiz. Tüm ilçelerimizde verdiğimiz sözleri yerine getirme gayretindeyiz. Yeni Büyükşehir Yasasıyla zaten ilçelerimizdeki değişimler görülüyor. İlçelerimize aktarılan payların birkaç katı harcama yaparak bunu sağlayabiliyoruz. Tüm Türkiye Konya'daki birlik, beraberlik ve bereketi konuşuyor. İnşallah bu 2024'e kadar böyle devam edecek ve biz verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

Buradaki programa da; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kahraman, Yaşar Köklü, Murat Erikçi, Yusuf Ziya Kıymet ile birlikte Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ömer Apil, MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Fikret Özeralp, MHP Doğanhisar İlce Başkanı Reşat Karaaslan katıldı.

Bültenler / Güncel