Başkan Altay Kadir Gecesi'ni Tebrik Etti

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Hayırla geçirdiğimiz; başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.

Tan yerinin ağarmasına kadar esenlikle dolu bu bereketli gece, hepimiz için bağışlanmanın ve eşine az rastlanır bir huzurun sığınağıdır.

Fahri Kâinat Efendimiz (s.a.v.); 'Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar' buyurmuştur. Yeryüzündeki tüm inananlar gibi bizler de kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek gecede; kalplerimizin feraha kavuşması ve dünyada mazlumların gözyaşlarının dinmesi için dua edelim.

Allah, ettiğimiz duaları, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul buyursun; bizleri nice Kadir Gecelerine ve bayrama kavuştursun inşallah.

Aziz milletimizin, değerli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kadir Gece'sini tebrik ediyor, mağfiret dolu bu gecenin tüm insanlık için sağlık, huzur ve barış dolu günlere vesile olmasını diliyorum."

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