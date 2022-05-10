Başkan Altay Engelliler Haftası'nı Kutladı - Haberler

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Başkan Altay Engelliler Haftası'nı Kutladı

Bültenler - Güncel
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Başkan Altay Engelliler Haftası'nı Kutladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

KONYA (Bültenler) - Dernek Başkanı Ahmet Mıhçı ve dernek üyeleriyle görüşen Başkan Altay, tüm engellilerin Engelliler Haftası'nı kutladı. Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmayı derneklerin de desteğiyle yürüttüklerini, Konya'da engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini ifade etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

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