Başkan Altay Diplomatik Misafirleri Ağırladı

KONYA (Bültenler) - Başkan Altay ilk olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Altay, Konya'nın tarihi geçmişi ve turizm potansiyeli hakkında Büyükelçi'ye bilgi verdi. Konya'yı her ziyaretlerinde farklı güzellikleri keşfettiklerini belirten Landrut ise, misafirperverlikleri dolayısıyla Başkan Altay'a teşekkür etti.

MÜLTECİLERE SAHİP ÇIKAN KONYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay daha sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ile görüştü. Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetlerin konuşulduğu ziyarette Başkan Altay, göçmen, mülteci, kadın, çocuk, engelli ve diğer dezavantajlı gruplara Konya olarak sahip çıktıklarını ifade etti.

Leclerc de tarihi ve hoşgörüsü itibariyle dini anlamda çok önemli bir şehir olan Konya'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, Konya olarak mültecilere ev sahipliği yapılmasından dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti.

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