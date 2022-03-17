Başkan Altay: "Çanakkale Milletimizin Yeniden Doğuşunun Müjdecisidir"

ÇANAKKALE (Bültenler) - Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

" Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin içinde bulunduğu zorlu koşullara ve imkânsızlıklara rağmen; egemenliğini, hürriyetini, bağımsızlığını ve istikbalini korumak uğruna ortaya koyduğu destansı bir mücadeledir.

Dönemin en güçlü ordularına Çanakkale Boğazı'nı geçilmez kılan vatanımızın kahraman evlatları, koşullar ne olursa olsun derin kardeşlik bağlarıyla, azimle, inançla ve cesaretle zafere ulaşılacağını bir kez daha ortaya koymuşlardır.

Üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen; şehadete bir gül bahçesine gider gibi yürüyen Mehmetçiklerimizi, evlatlarının saçlarını vatan uğrunda kınalayan analarımızı, Seyit Onbaşı'yı, Bigalı Mehmet Çavuş'u, Yüzbaşı Hakkı Bey'i ve de neferlerine savaşmayı değil ölmeyi emreden Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal'i yüreğimizin derinliklerinde saklıyor, her daim şükranla, rahmetle yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, eşine az rastlanır bir muharebe olmasının çok ötesinde; milletimizin yeniden dirilişinin ve küllerinden doğuşunun müjdecisidir. Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanı, Kurtuluş Harbimizi zafere ulaştıracak asil ruha da ilham ve cesaret kaynağı olmuştur.

Zaferimizin yıl dönümünü iftiharla kutlarken bizlere düşen en önemli vazife; aziz şehitlerimizden devraldığımız mirası en iyi şekilde koruyarak, vatanımızı muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için durmaksızın çalışmak ve şehitlerimizin kanıyla yükselen bu toprakları ebediyete kadar payidar kılmaktır.

Çanakkale'de sonsuzluğa uğurladığımız yüzbinlerce şehidimizi ve fedakâr gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor, aziz milletimizin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü tebrik ediyorum."

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