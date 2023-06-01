Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Başkan Alan, 'Zonguldak'ımıza fayda sağlamak için çalışacağız'

Başkan Alan, 'Zonguldak'ımıza fayda sağlamak için çalışacağız'

Güncel Haberler

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Belediyeler Birliği seçimlerinde kendisinin encümen üyesi olarak seçildiğini açıkladı. Başkan Alan, Zonguldak'ın sıkıntılarını fayda sağlamak için çalışacaklarını belirtti.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Belediyeler Birliği seçimlerinde kendisinin encümen üyesi olarak seçildiğini açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, belediyeler birliğinde encümen üyesi olarak seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, " Meclis toplantısında encümen seçimi de oldu. Encümene seçildik. Belediyemize bizlere hayırlı olsun. Zonguldak'ımızın sıkıntılarını fayda sağlamak için çalışacağız" dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "Dün Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı toplantısı vardı. Görevi sürdürmekte olan belediyeler birliği başkanımız Gaziantep Büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin, Balıkesir belediye başkanımız Yücel Yılmaz beye devretti. Meclis toplantısında encümen seçimi de oldu. Encümene seçildik. Belediyemize bizlere hayırlı olsun. Zonguldak'ımızın sıkıntılarını fayda sağlamak için çalışacağız" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Belediyesi Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title