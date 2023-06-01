Başkan Alan, 'Zonguldak'ımıza fayda sağlamak için çalışacağız'

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Belediyeler Birliği seçimlerinde kendisinin encümen üyesi olarak seçildiğini açıkladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, belediyeler birliğinde encümen üyesi olarak seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, " Meclis toplantısında encümen seçimi de oldu. Encümene seçildik. Belediyemize bizlere hayırlı olsun. Zonguldak'ımızın sıkıntılarını fayda sağlamak için çalışacağız" dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, "Dün Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı toplantısı vardı. Görevi sürdürmekte olan belediyeler birliği başkanımız Gaziantep Büyükşehir belediye başkanımız Fatma Şahin, Balıkesir belediye başkanımız Yücel Yılmaz beye devretti. Meclis toplantısında encümen seçimi de oldu. Encümene seçildik. Belediyemize bizlere hayırlı olsun. Zonguldak'ımızın sıkıntılarını fayda sağlamak için çalışacağız" dedi. - ZONGULDAK