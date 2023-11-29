Başkan Aktaş, Bursalı balıkçılarla denize açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik Karacali İskelesi'nde Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne bağlı 148 teknede çalışan 310 balıkçıya tulum ve çizme desteğinde bulundu. Organizasyon kapsamında düzenlenen tören öncesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, balıkçılar ile denize açıldı.

Bursa'da gerek profesyonel gerekse de olta balıkçılığının daha da gelişmesini hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, balıkçıları da destek kapsamına aldı. Bursa Gemlik Karacali İskelesi'nde balıkçılığın gelişmesi adına tertip edilen etkinliğe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç, Bursa İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Bursa Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Üst Birliği Başkanı Beyazıt Uysal ile balıkçılar katıldı. Balıkçılara destek kapsamında düzenlenen tören öncesi Başkan Aktaş, sefere çıkıp ağları denize bıraktı ardından balık dolu ağların toplanmasına yardımcı oldu. Sefer sonrasında ise ağlara dolan balıklar ızgarada pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

AKTAŞ: TARIMSAL ANLAMDA HER KESİME DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan organizasyonda Bursa balıkçılığın gelişmesi de masaya yatırıldı. Balıkçı destek paketi dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Marmara Denizi'ne kıyısı olan Bursa'da balıkçılık faaliyetinin yoğun olarak yapıldığını hatırlattı. Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununu hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı altyapı yatırımları sayesinde Bursa'nın, Marmara'ya kıyısı olan diğer illerden çok daha şanslı olduğunu kaydetti. Hamsi, istavrit, uskumru, kefal, kılıç, kolyoz, lüfer, somon, palamut, sardalye gibi yüzey balık türlerinin Marmara Denizi'ndeki yerinin önemli olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu sebeple balıkçılık bizim için ayrı bir değere sahip. Biz tarımsal anlamda her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Balıkçılığa destek bizim açımızdan da bir ilk oldu. Denizde bereket artsın hem olta balıkçılığı hem profesyonel balıkçılık daha da gelişsin istiyoruz" dedi.

"BURSA MİDYE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İLK 3 İL ARASINDA YER ALIYOR"

Bursa'nın, midye yetiştiriciliğinde de ilk üç il arasında yer aldığını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Midye tesislerinin faaliyete geçmesiyle birlikte bir-iki yıl içinde 19 bin tona yakın üretim artışı gerçekleşeceğini umuyoruz. Midye yetiştiriciliği; denizi filtre ederek temizlemesi, kirlilik oluşturmaması, arındırma işlemi sonrası sağlıklı gıda temini açısından önemli. Bursa'da deniz ürünleri 1 milyar TL'ye yakın gelir ile birlikte ihracat ve istihdam imkanı sağlıyor. Denizden avlanılan ürünlerin yüzde 90'ı ticari balıkçılık faaliyetinde bulunan 12 metrenin üzerindeki teknelerden, yüzde 10'u ise 12 metrenin altındaki küçük balıkçı teknelerden sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak; şehrimizde faaliyet gösteren ve Bursa Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği'ne kayıtlı olan balıkçılarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla 148 teknede çalışan 310 tayfaya su geçirmez balıkçı tulumu ve çizme takımı dağıtıyoruz. Vira bismillah diyerek bütün balıkçılarımıza bereketli, kazançlı, bir sezon temenni ediyorum. Bu desteklerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

VALİ VEKİLİ KILIÇ: MÜSİLAJ AFETİ YAŞAMAMAK İÇİN KİRLETMEYELİM

Bursa Vali Vekili Mustafa Kılıç ise üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de, denizden yeteri kadar istifade edilemediğini söyledi. Denizcilikle uğraşanların teşvik edilmesi adına bakanlığın ve belediyelerin önemli destekler sağladığını söyleyen Kılıç, "Denizleri verimli kullanmak için kirletmemek lazım. Biliyorsunuz müsilaj afeti yaşadık. Kirletmemek en önemlisi çünkü temizlemek daha maliyetli. Bu nedenle denizlerimizi temiz tutmak zorundayız" dedi.

ACAR: BALIKÇILIKTA TÜRKİYE'NİN SAYILI İLLERİNDEN BİRİYİZ

Bursa İl Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da Bursa'nın arazi, hayvan sayısı ve ürün deseni yanında balıkçılıkta da Türkiye'nin sayılı illerinden biri olduğunu vurguladı. Bursa'da hem deniz avcılığı hem de iç sulardaki avcılık faaliyetinin yoğun olduğunu kaydeden Acar, "2018'de 4 bin ton olan üretim, 2022'de 13 bin 500 tona çıktı. Midye üretim tesisleriyle birlikte bir iki yıl içinde üretimin 19 bin ton civarında olması bekleniyor. ve üretim değerinin de 1 milyar TL'ye çıkmasını bekliyoruz. Ben Büyükşehir Belediyemizin bu desteklerinin balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Su Ürünleri Avcılık Kooperatif Üst Birliği Başkanı Beyazıt Uysal, küçük ölçekli balıkçılara yönelik desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleriyle birlikte destek paketlerini balıkçılara dağıtan Başkan Aktaş, daha sonra balıkçı teknesine binip, ağları topladı. Tekneyle denize açılan Başkan Aktaş, ağlara takılan balıkları tek tek topladı.