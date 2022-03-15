Başkan Akkaya, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Başkan Akkaya, İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın ile görüştü.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Akkaya, "Allah daha nice günlere eriştirsin, bu güzel ve gayretli çalışmalarınızı da daim eylesin. Akşehir'imizde bizler tıp camiamızın hizmetlerinden memnunuz. Akşehir halkı adına sizlere bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Özellikle salgın sürecinde çok büyük fedakarca çalışmalar oldu. Bunu takdir etmemek mümkün değil, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Yalçın, Başkan Akkaya'ya teşekkür ederek "Sağlık çalışanları olarak belediyemizin desteğini her daim yanımızda hissettik. Hem sağlık çalışanları adına hem de kendi adıma teşekkür ediyorum." dedi.

Akkaya, daha sonra özel bir hastane ve Akşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti.