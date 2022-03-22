Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı - Haberler

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Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ilçe genelindeki down sendromlu bireyleri, ailelerini ve eğitmenlerini ağırladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla ilçe genelindeki down sendromlu bireyleri, ailelerini ve eğitmenlerini ağırladı.

Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan buluşmada Başkan Akkaya'ya Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de eşlik etti.

Akkaya, down sendromlu bireyleri "tebessümlü yüzler" olarak nitelendirdiklerini belirterek, artı 1 değerin farkında olduklarını, down sendromluların sosyal hayata adapte olmaları için Akşehir Belediyesi olarak down kafe açacaklarını söyledi.

Arasta çarşısında hazırlıkların devam ettiğini aktaran Akkaya, "Salgın öncesi bu işe başladık, bir yer hazırladık ama salgın başlayınca tabi ki bu iş biraz ötelendi. Şimdi inşallah bu işi hızlandırarak bu kafeyi bir an önce faaliyete geçirmeye çalışacağız. Kamu kurumlarımızdan da buraya gelip yeme içme gibi konularda destek olmaları için görüşmeler yapacağız. İnşallah bu kafemizde tebessümlü yüzler çalışacak, hizmet verecek, para kazanacak. Böyle hep birlikte orayı ayakta tutacağız." diye konuştu.

Down sendromlu bireylerin aileleri, eğitmenleri de hiçbir zaman kendilerini unutmadığı ve her konuda destek verdiği için Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teşekkür etti.

Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

Akşehir'de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı

AA / Bayram Uygun - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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