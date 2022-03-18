Başkan Akçiçek'ten Çanakkale Zaferi mesajı

Başkan Akçiçek, "Bundan 107 sene önce, milletimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde vatan için, bayrak için yedi düvele Çanakkale'yi nasıl dar etmişse, bugün de hem içeride, hem de dışarıda teröre ve destekçilerine başlattığı mücadelelerle onlara dünyayı dar ederek, Çanakkale'deki kahramanlık ruhunu, birlikteliği, azmi ve kararlılığı ortaya koymayı sürdürüyor.

Ülkemizin ve milletimizin istiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığını dost-düşman herkese göstereceğine olan inancımla, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

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