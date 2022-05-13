Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akay mesajında, çiftçilerin gelecek nesiller için sorumluluk alarak toprağı alın teriyle yoğurduklarını belirtti.

Çiftçinin üretimine değer verdiklerini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde tarım, günümüzün en önemli konularından biri haline gelmişken tüm insanlığı doyurmak için durmadan üreten, çalışan çiftçilerin daha fazla üretmesi ve yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmak adına doğal kaynakları korumak, üretim faaliyetlerini geliştirip desteklemek gerekiyor. Unutmamak gerekir ki hızla artan dünya nüfusunu besleyecek ve giydirecek geleceğin çiftçilerine ihtiyacımız olacak. Bu duygu ve düşüncelerle uzaktan yakından tanıdığım, helal kazancının peşinde alın teri döken tüm çiftçi kardeşlerime sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyor ve bir kez daha bu mana yüklü özel günlerini kutluyorum."

Talas'ta çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi veriliyor

Talas Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) tarafından kırsal mahallelerindeki çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi verilmeye başlandı.

Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, sağlık alanında eğitim gören üniversite öğrencileri, çocuklara sağlıklı beslenme ve sağlıklı birey konusunda bilgi verdi.

Program kapsamında çocukların boy ve kilo ölçümleri yapılıp, göz taraması gerçekleştirildi.

Diş sağlığının korunmasıyla ilgili de temel eğitimlerin verildiği etkinlikte, çocuklara kişisel ağız bakım seti ile paket süt hediye edildi.

Başkan Çolakbayrakdar, park yenileme çalışmalarını denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çalışmaları yapılan parkları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Kocasinan Belediyesi olarak bir yandan yeni parklar yaparken, bir yandan da mevcut parkları yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza uzun zamandır hizmet etmiş ve yenilenmeye ihtiyacı olan oyun grupları, sosyal donatıları ve yeşil alanları bir bir güzelleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.