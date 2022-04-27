Başkan Adnan Onmak 'milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak faaliyette bulunacağız'

MANİSA (Bültenler) - Başkan Adnan Onmak "milli ve manevi değerlerimizesahip çıkarak faaliyette bulunacağız"

"Şehit Gazi BirlikSendikası il temsilciliği olarak 2022 yılında yeni faaliyetebaşlamış bulunmaktayız. Manisa'da kurumlarda çalışan şehit aileleri ve gazileri bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Ayrıca Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği bizleredestek sağlamaktadır.Şehit Gazi Birlik - Sen sendikası olarak amacımız milli ve manevi değerleri göz önünde bulundurarak siyaset üstü bir yapılanma ile sendikamızda faaliyetlerde bulunmaktayız. Devletimizi Milletimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak faaliyette bulunmaktır. Manisa değerleri hemşehrilerimizden Şehit Gazi BirlikSendikasımıza katılmalarını ve destek vermelerini umuyorum" dedi.

Bugün itibariyle en büyük sorunlarının gazilik işlerinin yavaş ilerlediğini gazilik unvanı alamamave işe başlayamama olduğunu aktaran Başkan Adnan Onmak "Şehit yakınlarına hemen maaşbağlanıyor ama gazi arkadaşlarımız gazi unvan alamamakta ve işe başlayamamaktadır. Gazilerimiz unvan alma ve işe başlama konusunda hızlandırılması konusunda Devlet ve Hükümet yetkililerindendestek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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