Başkan Abdullah Özyiğit'ten maça davet

Bu sezon Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ve Avrupa dördüncüsü olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, lig şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u eleyen Mersin ekibi, Pazartesi günü oynanan play-off yarı final ilk maçında ise OGM Ormanspor'u 91-64'lük skorla mağlup etmişti. Serinin ikinci maçında bugün rakibini ağırlayacak turuncu-lacivertliler kazanması halinde lig şampiyonluğu için final oynayacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin iç saha maçlarını salondan izleyerek, takıma moral ve destek veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersinli vatandaşları bugün oynanacak maça davet etti. Başkan Abdullah Özyiğit, " ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız kentimizi ülkemizde ve Avrupa'da başarıyla temsil ediyor. Şampiyonluğa inanmış durumdayız, final oynamak için bugün son maçımıza çıkacağız. Taraftarımızın büyük desteğine her zaman ihtiyacımız var ve takımımızı hep birlikte sahiplenmeliyiz. Tüm hemşehrilerimizi maça bekliyoruz." dedi.

Yenişehir Belediyesi ayrıca maç için Mersin Forum AVM, SayaPark AVM ve Edip Buran Kapalı Spor Salonu önünden servis kaldıracak.Basketbolseverler bu önemli maçı ücretsiz izleyebilecek.

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