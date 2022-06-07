Başkale kitap fuarına ev sahipliği yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale kitap fuarına ev sahipliği yaptı

AA - Zafer Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Başkale kitap fuarına ev sahipliği yaptı

Van'ın Başkale ilçesinde kitap fuarı düzenledi.

Van'ın Başkale ilçesinde kitap fuarı düzenledi.

Başkale Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Kalemlerin Dünyası" projesi kapsamında Başkale Spor Salonu'nda 50 bin kitaptan oluşan fuar, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Van'dan ilçeye gelen birçok yazar ve şairin Başkaleli kitapseverlerle buluştuğu fuarın açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kitap fuarına gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlçede ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını anlatan Solak, "Tüm vatandaşlarımızın 2 gün sürecek kitap fuarından istifade etmelerini temenni ediyorum." dedi.

Fuara katılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Zeki Taştan da Başkale'de bu tür etkinliklerin olmasının bölge adına önemli olduğunu söyledi.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Hisarcık Başkale Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title