Başkale kitap fuarına ev sahipliği yaptı - Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde kitap fuarı düzenledi.

Başkale Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Kalemlerin Dünyası" projesi kapsamında Başkale Spor Salonu'nda 50 bin kitaptan oluşan fuar, ziyaretçilere kapılarını açtı.

Van'dan ilçeye gelen birçok yazar ve şairin Başkaleli kitapseverlerle buluştuğu fuarın açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, kitap fuarına gösterilen ilgiden mutluluk duyduklarını ifade etti.

İlçede ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığını anlatan Solak, "Tüm vatandaşlarımızın 2 gün sürecek kitap fuarından istifade etmelerini temenni ediyorum." dedi.

Fuara katılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğretim Üyesi ve Yazar Prof. Dr. Zeki Taştan da Başkale'de bu tür etkinliklerin olmasının bölge adına önemli olduğunu söyledi.