Başkale Kaymakamı ve Karayolları Müdürü Van-Hakkari Yolunda İnceleme Yaptı

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van- Hakkari kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Sercan Bayer'i makamında kabul etti.

Ardından Van-Hakkari kara yolunun bozulan 3 kilometrelik kısmında incelemelerde bulunuldu.

Ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yolların mevcut durumu, bakım ve onarım ihtiyaçları ile altyapı iyileştirme projeleri detaylı şekilde değerlendirildi.