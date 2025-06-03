Başkale Kaymakamı ve Karayolları Müdürü Van-Hakkari Yolunda İnceleme Yaptı
Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van-Hakkari kara yolunun bakım ve onarım ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere incelemelerde bulundu.
Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van- Hakkari kara yolunda incelemelerde bulundu.
Kaymakam Erdoğan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Sercan Bayer'i makamında kabul etti.
Ardından Van-Hakkari kara yolunun bozulan 3 kilometrelik kısmında incelemelerde bulunuldu.
Ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yolların mevcut durumu, bakım ve onarım ihtiyaçları ile altyapı iyileştirme projeleri detaylı şekilde değerlendirildi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel