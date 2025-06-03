Başkale Kaymakamı ve Karayolları Müdürü Van-Hakkari Yolunda İnceleme Yaptı

Başkale Kaymakamı ve Karayolları Müdürü Van-Hakkari Yolunda İnceleme Yaptı
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Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van-Hakkari kara yolunun bakım ve onarım ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere incelemelerde bulundu.

Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ile Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van- Hakkari kara yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan, Karayolları 11. Bölge Müdürü Erol ve AK Parti İlçe Başkanı Sercan Bayer'i makamında kabul etti.

Ardından Van-Hakkari kara yolunun bozulan 3 kilometrelik kısmında incelemelerde bulunuldu.

Ulaşım ağını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yolların mevcut durumu, bakım ve onarım ihtiyaçları ile altyapı iyileştirme projeleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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