Başkale Kaymakamı, Kitap Okuma Projesinde Başarılı Öğrencileri Ödüllendirdi
Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Kitap Van Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirerek, kitap okuma alışkanlığını teşvik etti.
Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Kitap Van Projesi kapsamında en çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirdi.
Erdoğan, ilçede kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen projede öne çıkan öğrencileri, makamında kabul etti.
Sohbet ettiği öğrencilere ödül veren Erdoğan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel