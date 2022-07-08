Başkale'deki doğal güzellikler ve tarihi yapılar ziyaretçilerini ağırlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'deki doğal güzellikler ve tarihi yapılar ziyaretçilerini ağırlıyor

AA - Zafer Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Başkale'deki doğal güzellikler ve tarihi yapılar ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'ın Başkale ilçesinde, Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken travertenler, peribacaları ile St. Bartholomeus Kilisesi yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde, Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkati çeken travertenler, peribacaları ile St. Bartholomeus Kilisesi yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde 2 bin 400 metre rakımdaki travertenler, güzel manzarası ve Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzeyen görüntüsüyle doğaseverlerin yeni uğrak mekanları arasına girdi.

İlçeye gelen ziyaretçiler, travertenlerin yanı sıra Albayrak Mahallesi'nde bulunan St. Bartholomeus Kilisesi'ni de ziyaret ediyor.

Sakarya'dan gelen Meryem Pelin, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.

Herkesi bu güzellikleri görmeye davet eden Pelin, "Şuan St. Bartholomeus Kilisesi'ndeyiz. Harika bir yapı. Çok etkileyici bir yer. Buranın turizme kazandırılması gerekiyor." dedi.

Yurdanur Dikmen de "Açıkçası bu kadar güzel ve turistik yerlerin olduğunu düşünmemiştim. Peribacaları çok güzel. Doğal güzellikler ve tarihi dokular var. Görsel olarak şekli de beni çok etkiledi. İnsanları da çok misafirperver. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Pamukkale Başkale Denizli Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title