Başkale'de Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dönümü etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemi belirten konuşmanın yapıldığı törene, Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Garnizon Komutanı Piyade Albay İsmail Kavas, Belediye Başkan Vekili Mehmet Salih Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı İrem Çıkıt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Koçak, kurum müdürleri, jandarma ve emniyet personeli, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, makamında tebrikleri kabul etti.

Kutlama programı, Yeni Mahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla sona erdi.