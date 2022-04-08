Başkale'de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı

Van'ın Başkale ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Kaymakamlık, belediye ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi aileler için 3 bin gıda kolisi hazırlandı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, yaptığı açıklamada, ramazan ayının maneviyatına uygun olarak ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gıda kolilerini ailelere ulaştırdıklarını anlatan Solak, "Belediye ve sosyal yardımlaşma vakfına yapılan başvurular neticesinde ihtiyaç sahibi aileler için 2 bin koli hazırladık. Hayırseverler vatandaşlarımız da ihtiyaç sahiplerine teslim etmemiz için 1000 koli gönderdi. Toplamda 3 bin koliyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz." şeklinde konuştu.