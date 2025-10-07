Başkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Skunk ve 723 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda araç lastiğine gizlenmiş halde 4 kilo 888 gram skunk ile 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi mevkisine 5 Ekim günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, araç lastiğine gizlenmiş 4 kilo 888 gram skunk ile 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.