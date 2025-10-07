Haberler

Başkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Skunk ve 723 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Güncelleme:
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamda, Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi mevkisine 5 Ekim günü operasyon düzenlendi. Operasyonda, araç lastiğine gizlenmiş 4 kilo 888 gram skunk ile 723 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
