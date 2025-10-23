Başkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 kilo 311 gram skunk ele geçirildi, Y.T. (23) ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında, Başkale ilçesinde operasyon yapıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 kilo 311 gram skunk, 1 tabanca, 63 adet tabanca mermisi ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli Y.T., gözaltına alındı.