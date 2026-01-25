Haberler

Van'da uzun namlulu silah, silah parçaları ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uzun namlulu silahlar ve mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni ve Örenkale mahallelerindeki 4 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 14 tabanca, 147 fişek, 37 şarjör, 9 ruhsatsız av tüfeği, 5 piyade tüfeği şarjörü, 52 kartuş, 2 lazer nişangah, 140 silah iğnesi, 127 silah kabzası, 84 el kundağı, 47 tetik tertibatı ve 3 namlu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A, F.B, K.Ç ile Ş.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
