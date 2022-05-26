Başkale'de resim sergisi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de resim sergisi açıldı

AA - Zafer Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:

Van'ın Başkale ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından "renkler" adlı resim sergisi açıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından "renkler" adlı resim sergisi açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Bozkurt ve kurum amirleri, Vali Özdemir Hanoğlu Ortaokulu öğrencileri ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Taşer tarafından okul bahçesinde açılan sergiyi gezdi, yapılan resimleri inceledi.

Okul Müdürü Nürten Pülat, yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrenciler tarafından açılan sergide birbirinden güzel resimlerin yer aldığını söyledi.

Okulda güzel bir etkinlik yaptıklarını belirten Pülat, "Sergide öğretmen ve öğrencilerimizin ortaklaşa çıkardıkları eserler bulunuyor. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Resimlerin yapımında kullanılan her şey öğretmenimizin desteğiyle sağlandı." dedi.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Hisarcık, Öğretmen, Başkale, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title