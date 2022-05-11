Başkale'de okullar arası kros yarışması düzenlendi

BAŞKALE, VAN (AA) - Başkale Belediyesince spor oyunları etkinlikleri kapsamında okullar arası kros yarışması düzenlendi.

Van- Hakkari Caddesi ile Cumhuriyet Kavşağı arasındaki parkurda 4 kategoride düzenlenen yarışmaya 460 öğrenci katıldı.

Yarışmada büyük erkeklerde Atatürk Ortaokulundan Fehim Kaya, küçük erkeklerde Ilıcak Ortaokulundan Hüseyin Karagöz, büyük kızlarda Böğrüpek Ortaokulundan Beyzanur Yekebaş ve küçük kızlarda Uğurlu Ortaokulundan Çiğdem Çobanaoğlu birinci oldu.

Dereceye giren öğrenciler için düzenlenen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Etkinliğe katılan öğrencilere ve onları hazırlayan öğretmenlere teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü, hava da çok güzeldi. Kros yarışmamız çok güzel geçti, katılan herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarının verilmesiyle sona erdi.