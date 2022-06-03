Başkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden kostüm yaptı - Haberler

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Başkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden kostüm yaptı

AA - Zafer Tayfur - Güncel
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Başkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden kostüm yaptı

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kostümleri sergiledi.

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kostümleri sergiledi.

Çocuk Akademisinde öğrenim gören okul öncesi öğrencileri, öğretmenleriyle geri dönüşüm malzemelerinden kostüm hazırladı.

Sıfır atığa dikkati çekmek için tasarladıkları kostümlerle defile hazırlayan öğrenciler, beğeni topladı.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Başkale Çocuk Van Güncel Haberler

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