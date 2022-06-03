Başkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden kostüm yaptı - Haberler

Başkale'de öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden kostüm yaptı Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kostümleri sergiledi. Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı kostümleri sergiledi. Çocuk Akademisinde öğrenim gören okul öncesi öğrencileri, öğretmenleriyle geri dönüşüm malzemelerinden kostüm hazırladı. Sıfır atığa dikkati çekmek için tasarladıkları kostümlerle defile hazırlayan öğrenciler, beğeni topladı. AA / Zafer Tayfur - Güncel Başkale Çocuk Van Güncel Haberler

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