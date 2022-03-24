Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Haberler

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Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

AA - Zafer Tayfur - Güncel
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Başkale'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Belediye karla mücadele ekipleri de kapanan mahalle yollarının açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, cadde ve kaldırımlarda biriken karları da temizleyerek tuzlama yaptı.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Başkale, Van, kar, Güncel, Haberler

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