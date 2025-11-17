Haberler

Başkale'de Kar Yağışı, İlçeyi Beyaza Bürüdü

Güncelleme:
VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı esnafı sevindirdi. Karla uyanan ilçede iş yerleri önündeki karlar temizlendi, parklar güzel görüntüler sundu.

VAN'ın Başkale ilçesinde dün gece etkili olan ve belirli aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Güne karla uyanan esnaf, iş yerlerinin çatıları ve önündeki karları temizledi.

İlçede dün sabah etkili olan yağmur, gece saatlerine yerini kar yağışına bıraktı. Belirli aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Parklarda güzel görüntüler oluştu. Güne, 5 santimetreyi bulan karla uyanan esnaf, iş yerlerinin önündeki ve çatılardaki kar kütlelerini temizledi. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizliği yaptı.

Esnaf Osman Alp, son yıllarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek, "Bu yıl ilçemize kar geç yağdı. Karın yağması bizleri sevindirdi. İlçemiz için iyi oldu. Bu yıl su kaynaklarının bol olması için daha çok kar yağmasını istiyoruz" dedi.

title
