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Başkale'de Kar Sürprizi

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Vanın Başkale ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci gününde beklenmedik bir kar yağışı gerçekleşti. İlçe, gece saatlerinde yağan karla birlikte beyaza büründü, vatandaşlar bahar hazırlıkları yaparken kışın geri dönmesiyle şaşkına döndü.

Başkale beyaza büründü

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü.

Başkale'de Ramazan Bayramının ikinci gününde vatandaşlar güne sürprizle uyandı. İlçe genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sabaha karşı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. İlçede yağan kar, araç ve binaların çatılarını kapladı. İlkbahar mevsiminde kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarını ve evlerinin önünde biriken karları temizledi. Başkale'de bayram gezmesi için hazırlanan çocuklar baharı beklerken kışın geri geldiğini belirterek, "Antalya'da insanların denize havuza giriyor, biz hala burada mont giyiyoruz" dediler.

Kar yağışı sonrasında çocuklar, kartopu oynadı.

Başkale'de Kar Sürprizi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Güncel
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