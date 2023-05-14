BAŞKALE'DE HASTA VE ENGELLİLER EVLERİNE GÖTÜRÜLEN SEYYAR SANDIKTA OY KULLANDI

VAN'ın Başkale ilçesinde hastalığı veya engeli nedeniyle dışarı çıkamayan 5 seçmen, görevliler tarafından evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandı.

Başkale ilçesinin Yeni ve Hafizye mahallelerinde yaşayan hasta ve engelli 5 vatandaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından taşınan 8801 nolu seyyar sandıkta oylarını kullandı. Vatandaşlardan Mehmet Ali Aldemir (92), geçirdiği felç nedeniyle yürüyemeyen emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik (45) ile yürüme engeli olan Semiha Öztürk (57) ile 2 vatandaş, evlerine götürülen seyyar sandıkta oylarını kullandıktan sonra görevlilere teşekkür etti. (DHA)