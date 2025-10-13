Haberler

Başkale'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde, 'kasten adam öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu H.R. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu H.R. yakalandı.

H.R, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
